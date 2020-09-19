حميدتي يشارك في افطار ناشطات نساء حزب الامة

شارك النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو في المبادرة التي اقامتها نساء حزب الامة القومي بهدف جمع التبرعات لمنكوبي الفيضانات والسيول بالبلاد وذلك عبر استقطاب الدعم المباشر من الضيوف المشاركين .

وقال دقلو في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أمس “ شاركتُ اليوم في مبادرة نساء حزب الأمة القومي لدعم المتضررين من السيول والفيضانات، نشكر أميرات الحزب على هذا العمل لمساندة أهلهن “

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وكانت الناشطات بحزب الامة بقيادة الدكتورة مريم الصادق المهدي قد وزعن رقاع دعوة عامة تدعو المشاركين لتناول افطار سوداني تقليدي بدار الامة صباح الجمعة 18/9/2020 الساعة 10 والتبرع لمتضرري الفيضانات وذلك تحت شعار “ قدح الاميرة العصيدة حارة و القلب دافي”.

واشاد في تغريدته بنساء السودان وسعيهن لتحمل اعباء كبيرة في ظل الأوضاع التي يشهدها الوطن، وقال بحسب صحيفة الجريدة: “ندعو أبناء شعبنا ومنظمات المجتمع المدني للقيام بمبادرات لنجدة أهلهم.”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)