بالفيديو.. لـ 10 سنوات لن يجوع أهل السودان

وثق مقطع فيديو مُبشر صَورَّه أحد المزارعين بشرق السودان مساحات شاسعة تقدر بملايين الأفدنة من الزراعة المطرية الناجحة لـ الذرة والسمسم والفول السوداني، عقب فصل الخريف الممطر في السودان، مما سيحقق وفرة من الانتاج لن يجوع السودان بعدها لـ 10 سنوات، كما بشر موثق المقطع.

وتحدث مصور المقطع عن الخيرات التي خلفها خريف هذا العام من مساحات زراعية ناجحة مترامية الأطراف، من القلابات إلى شندي واراضي القضارف والبطانة والدمازين وسنار، وكردفان الكبرى، ودارفور، متوقعا أن يكون عائد الانتاج من الذرة هذا العام من 20 إلى 30 مليون طن، قائلاً “أن سعر خيش الجوال سيكون أغلى من العيش الذي بداخله”.

Advertisements

مضيفا بحسب صحيفة السوداني: “والله بإذن الله تعالى لو ربنا كف عنا شر الآفات يا الشعب السوداني تأكل في العيش دا 10 سنة ما تجيكم حاجه، بس تتنازلوا من الرغيف،وتشبعوا من الفتريتة والعيش الأبيض دا تب”.

وعكس المقطع الوجه الآخر المشرق لخيرات الأمطار والفيضانات التي تضرر منها أكثر من نصف مليون نسمة بمدن وقرى السودان، بينما افادت مناطق الزراعة المطرية الشاسعة بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)