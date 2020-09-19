اجراء عملية تفتيت حصاوى لوداد ورفض نقلها للعلاج بالخاراج

علمت مصادر ان اسرة زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر المتهمة بعدد من القضايا وهي في الحبس منذ فترة طويلة بمبنى التحقيقات الجنائية ببحري وبعد ان تدهورت صحتها في الآونة الاخيرة وتم تحويلها لمستشفى البراحة حيث تم اجراء عملية تفتيت للحصاوى، واوضحت سبب معاناتها من مشاكل في الكلى ولم تقل ولم تقل المصادر بان وداد مصابة بفشل كلوي كما كتبت بعض الصحف.

والجديد في الامر ان اسرة وداد تطالب بحسب صحيفة الدار بعلاجها خارج السودان من الجهات المختصة، بينما ترى الجهات المختصة ان علاجها يمكن ان يتم في السودان.. وسيتم مواصلة التحري معها على ذمة التحقيق في قضايا فساد وثرا حرام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)