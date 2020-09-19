أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

استمرار انخفاض المناسيب وقطاع الخرطوم – شندي في أعلى المستويات

استقالة المدير العام لشركة كنار

تحديد الأربعاء المقبل موعداً لمواصلة محاكمة عبد الله البشير

حماية المستهلك: شعار “الغالي متروك” لا زال سارياً وصالحاً

نيابة أمن الدولة تدون بلاغات جنائية ضد رئيس المؤتمر الوطني المحلول

صحيفة الوطن:

سفارة السودان بواشنطن تكشف عن تقدم في ملف الرفع من قائمة الإرهاب

توصية بإعادة هيكلة المصارف

تحذير من مخطط يستهدف موانئ السودان

تفكيك شبكات تنشط في تهريب المخدرات والذهب

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صحيفة آخر لحظة:

الشيوعي يطالب بملاحقة كرتي والمتعافي وبلاغات ضد غندور

ضبط مصنع ذهب بكافوري وحريق يلتهم مشروع (أمطار)

تجاوزات في الامتحانات وبلاغات ضد معلمين وطلاب

الري: (70) ألف منزل تضررت بالفيضانات

(إزالة التمكين) تسلم المالية صرافة مصادرة

صحيفة أخبار اليوم:

التربية تتهم جهات مجهولة بمحاولة إختراق تأمين امتحانات الشهادة وتعلن ملاحقتهم قانونياً.

بعد 23 عاما: اول سفير سوداني بواشنطن يقدم اوراق اعتماده للرئيس ترامب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)