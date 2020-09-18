الدفاع المدني: ولاية سنار الأكثر تضرراً بسبب السيول والفيضانات

قال اللواء عمر احمد سعد – امين المجلس القومي للدفاع المدني – ان ولاية سنار اكثر الولايات تضرراً من حيث عدد الوفيات ونفوق الحيوانات وانهيار المنازل، وذلك بسبب الفيضانات والسيول والامطار التي شهدتها البلاد مؤخراً، واضاف ان ولاية الجزيرة تاتي في المقدمة من حيث انهيار المرافق العامة، اما من حيث تضرر المزوعات فتاتي ولاية نهر النيل في المقدمة.

واستعرض اللواء عمر احمد سعيد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة بوكالة السودان للأنباء الاضرار التراكمية الناتجة عن الفيضانات والسيول والامطار التي رصدتها غرف الطوارئ والمجلس القومي للدفاع المدني وقال “بلغ عدد الوفيات 121 حالة، والاصابات 45 حالة، اما الانهيارات الكلية للمنازل فبلغت 40373، والانهيارات الجزئية بلغت 58014، اما الانهيارات فى المرافق العامة فتم تسجيل 250 مرفق متضرر، وفي المزروعات 97751 فيما تم رصد 5930 حالة نفوق للماشية .