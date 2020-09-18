لينا: تضرر (770) الف شخص جراء السيول والفيضانات بالبلاد

قالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنميه الاجتماعية رئيس اللجنه العليا لطوارئ الخريف، ان خريف هذا العام ادى الى خسائر كبيرة حيث تم تشكيل لجنه من كل الجهات ذات الصله بدأت عملها بصورة عاجلة، وثمنت كل الجهود المبذولة خاصة الدول الشقيقه التي ساعدت السودان لمكافحة اثار السيول والفيضان والامطار.
واشارت الوزيرة خلال حديثها مساء الجمعة في منبر (سونا) حول تداعيات اثار السيول والامطار، الى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامه بصورة فاقت امكانيات الدولة، وترحمت على كل الذين فقدو أرواحهم، وقالت ان اللجنه ظلت في حالة انعقاد وان هناك ٧٧٠ الف شخص متضرر بجميع انحاء السودان.
وأشادت الوزيرة بدور الشعب السوداني في تضامنه لتجاوز المحنه، واشارت الى ان اللجنه وصلت لكثير من الولايات لتوصيل الاعانات من الدول الشقيقة، وفيما يتعلق بالتواصل مع اللجنه قالت إنها تدعم جهود الولايات في تجاوز الازمه وقالت إن هناك اعانات بشكل دوري يتم توزيعها بصورة شفافه.
وأضافت لينا وفق ( سونا) انه لابد من ضمان وجود المواطنين في مواقع جيده وان الجهود تبذل لمجابهه الاوبئه التي تنتج عن هذا الأمر مشيرة الى جهود ديوان الزكاة وعدد من الجهات الأخرى، وقالت إن هناك دعومات ذهبت وأخرى ستذهب للولايات حتى يتم تخفيف الاثار على المواطنين، لافته الى اهمية جمع المعلومات حتى يتم توزيع الدعم بعداله وشفافية وتحديد الأماكن المحتاجة .
وقالت وزيرة العمل والتنميه الاجتماعية إن الفترة المقبله ستشهد تخصيص رقم للدعم الداخلي والخارجي، مشيرة الى جهود البنى التحتية لمعالجة الوضع بصورة تسهم في عودة الوضع لما كان عليه قبل السيول والفيضانات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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