لينا: تضرر (770) الف شخص جراء السيول والفيضانات بالبلاد

قالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنميه الاجتماعية رئيس اللجنه العليا لطوارئ الخريف، ان خريف هذا العام ادى الى خسائر كبيرة حيث تم تشكيل لجنه من كل الجهات ذات الصله بدأت عملها بصورة عاجلة، وثمنت كل الجهود المبذولة خاصة الدول الشقيقه التي ساعدت السودان لمكافحة اثار السيول والفيضان والامطار.

واشارت الوزيرة خلال حديثها مساء الجمعة في منبر (سونا) حول تداعيات اثار السيول والامطار، الى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامه بصورة فاقت امكانيات الدولة، وترحمت على كل الذين فقدو أرواحهم، وقالت ان اللجنه ظلت في حالة انعقاد وان هناك ٧٧٠ الف شخص متضرر بجميع انحاء السودان.