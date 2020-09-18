الري تطمئن المواطنين بإنخفاض مناسيب النيل بولايتي الخرطوم و نهر النيل

طمأن الاستاذ معتصم العوض المدير التنفيذي لتأهيل الخزانات بوزارة الري المواطنين بأن مناسيب النيل بدأت بالانخفاض، وأنه خلال الاربعة أيام القادمة سيتوالى الانخفاض بولايتي الخرطوم ونهر النيل مبيناً أن مناسيب النيل الازرق سجلت إنخفاضاً ملحوظاً حيث بلغت 575 مليون متر مكعب مقارنة بـ 950 مليون متر مكعب عند الزروة معلناً كذلك إنخفاض مناسيب نهر عطبرة اليوم إلى 160 مليون متر مكعب مقارنة بـ 450 مليون متر مكعب عند الزروة. وقال العوض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لطوارئ الخريف مساء الجمعة بمنبر وكالة السودان للانباء إن وزارة الري ظلت وقبل الفيضان تصدر بإستمرار نشرات يومية لمستوى مناسيب النيل وتحذر المواطنين بالابتعاد عن مناطق الخطر موضحاً أن وزارة الري ظلت كذلك تقوم بحجز الموجات العالية للفيضانات بالسدود . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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