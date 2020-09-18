الرئيسية/أخبار/ عاجل : بومبيو يسعى لاتفاق لإزالة السودان من قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية أخبار منذ 5 دقائق 0 فورين بوليسي: بومبيو يسعى لاتفاق لإزالة السودان من قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية وفق صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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