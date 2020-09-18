وصلت لمنطقة قوز بدر شمال المتمة ظهر الجمعة قافلة الدعم والمؤازرة للمتضررين من فيضان هذا العام والمقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر الشريك الوطنى الموزع للقافلة منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بحضور الاستاذة هويدا محمد الحسن مدير ادارة الشؤون الاجتماعية بمحلية المتمة وممثلين للمركز والمنظمة ومواطني المنطقة. وتقدمت الاستاذة هويدا محمد الحسن مدير ادارة الشؤون الاجتماعية والإرشاد بمحلية المتمة بالشكر لحكومة المحلية ومركز الملك سلمان ومنظمة الاغتنام مؤكده وقوفهم مع المتأثرين مشيرة للاضرار الكبيرة التي تأثرت بها عدد من مناطق المحلية داعية لتقديم المزيد من الدعم لسد الإحتياجات. Advertisements الاستاذ ناصر السبيعى مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية اشار وفق ( سونا ) الى ان هذا الدعم يأتي ضمن الجسر الجوي لدعم المتضررين بالفيضانات بالسودان برعاية خادم الحرمين الشريفين مؤكدا ان التوزيع سيكون بكل عدالة عبر المنفذ الموزع منظمة الاغتنام معربا عن شكرهم لشعب السودان لحسن الاستقبال والتعاون. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للاغاثة يدعم المتأثرين بالفيضانات بالمتمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.