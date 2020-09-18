السودان يُشارك في اجتماع منظمة شرطة دول شرق أفريقيا “ايابكو”

شدّد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لمكافحة الجرائم، والإسراع في المصادقة على اتفاقيات التعاون والعمل على دخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم “الجمعة” مُمثلاً للسودان في اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون الشرطة بإقليم الايابكو الدورة رقم “22” افتراضياً عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.

وأشار الطريفي وفق صحيفة السوداني إلى أن الجُهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة ساهمت في تحقيق الأهداف بفضل العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء.

يُذكر أن هذه الدورة جاءت تحت شعار “من أجل تمكين وحدات إنفاذ القانون بالإقليم لمكافحة الجريمة العابرة في ظل جائحة كورونا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)