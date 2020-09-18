مؤتمر صحفي للترويج للمؤتمر الإقتصادي القومي

اعلنت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الإقتصادي القومي الأول عن انعقاد مؤتمر صحفي بمباني وزارة الثقافة والإعلام الإتحادية بقاعة مركز الإنتاج الإعلامي (المدخل الجنوبي)، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 20 سبتمبر 2020م.

ويتحدث في القاء كل من الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة، وبروفيسور عبد المحسن صالح رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الإقتصادي القومي الأول، بجانب د. آدم حريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)