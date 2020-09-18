فرق هندسية تكمل صيانة الطريق القومي قطاع سنجة الدمازين

عادت حركة نشاط النقل والتجارة عبر الطريق القومي قطاع الدمازين سنجة بعد ان تمكنت الفرق الهندسية من معالجة الانجراف بالطريق عند منطقة ود النيل .
واكد الاستاذ عبدالرحمن نورالدائم التوم والي ولاية النيل الازرق في تصريح لـ(سونا) اهمية الطريق باعتباره يمثل عمق استراتيجي للبلاد لافتا الى ان عودة حركة النقل عبره ستسهم في انفراج الأزمة التي قاربت الشهر وأفرزت العديد من السوالب أبرزها ارتفاع اسعار السلع الضرورية وانعدامها
وعدم وصول حصة الولاية من المساعدات والإغاثة للمتضررين الأمر الذي ادى الى تفاقم الأزمة الغذائية والصحية بالولاية.
وابان أن عودة الحياة للطريق ستدفع بتنفيذ برنامج (سلعتي)، مشيرا إلى أن مناديب الولاية يتواصلون مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية توطئة لإستلام الكميات الخاصة بالولاية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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