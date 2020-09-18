الجزيرة تدرب القابلات على تقديم خدمة متكاملة لصحة الام و الطفل

خاطب دكتور أحمد المصطفي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح الجمعة برئاسة وزارة الصحة بمدني الجلسة الإفتتاحية للدورات التدريبية للقابلات علي الخدمة المتكاملة لصحة الأم والطفل والتي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ..

والورشة التدريبية الأخرى حول جمع البيانات والتقارير ومهارات التواصل وخدمة تنظيم الأسرة التي تنظمها جمعية تنظيم الأسرة السودانية مشيدا بالأدوار المتعاظمة التي تطلع بها القابلة في خدمة المجتمع متناولا أهمية هذه الدورات في تجويد وتحسين أداء القابلات لتقليل وفيات الأمهات والأطفال داعياً لضرورة الإهتمام بجمع المعلومات والتقارير الصحيحة لتجنب زيادة الوفيات بين الأمهات ..

من جانبها أكدت دكتورة رحاب الزين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وفق ( سونا) سعي إدارتها لتجويد الخدمات المقدمة من قبل القابلات مطالبة بضرورة تفعيل الزيارات المنزلية لمتابعة الحوامل وإحكام التنسيق بين القابلة والزائرة الصحية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)