نيابة أمن الدولة تدون بلاغات جنائية ضد رئيس المؤتمر الوطني المحلول

دونت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب في السودان بلاغات جنائية ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرين تصل عقوبتها السجن إلى ما بين 3 و5 سنوات مع الغرامة، وفق صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الجمعة.

وألقت السلطات القبض على غندور في التاسع والعشرين من يونيو الماضي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأشارت الصحيفةإلى أنّه سبق توقيف غندور احتجاز السلطات تسعة من قادة الحزب والحركة الإسلامية بمزاعم التخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد مسيرة مليونية لأنصار الحكومة الانتقالية في الثلاثين من يونيو الماضي.

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وأوضحت وفق صحيفة السوداني أنّ التحريات لا تزال مستمرة مع غندور حول التهم الموجهة إليه.

وقال أحمد نجل غندور في تصريحاتٍ للشرق الأوسط إنّه لا توجد تهمة ولا نعرف الجهات التي تقدّمت بالدعوة.

وأبرز أنّ توقيف والده اعتقال سياسي بحت وإذا كانت هنالك بلاغات حقيقية، فإنّهم يطالبون النيابة بإكمال التحريات وتقديم الملف إلى المحكمة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)