عاجل.. بلاغات جنائية ضد رئيس المؤتمر الوطني المحلول

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الجمعة 18 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
دونت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب في السودان بلاغات جنائية ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرين تصل عقوبتها السجن إلى ما بين 3 و5 سنوات مع الغرامة، وفق صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الجمعة.
وألقت السلطات القبض على غندور في التاسع والعشرين من يونيو الماضي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه سبق توقيف غندور احتجاز السلطات تسعة من قادة الحزب والحركة الإسلامية بمزاعم التخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد مسيرة مليونية لأنصار الحكومة الانتقالية في الثلاثين من يونيو الماضي.
وأوضحت أنّ التحريات لا تزال مستمرة مع غندور حول التهم الموجهة إليه.
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