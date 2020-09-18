شرطة الشارقة تكشف تفاصيل صادمة حول ملابسات مقتل مهندسين سودانيين بالإمارات

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس معلومات صادمة حول ملابسات وفاة مهندسين سودانيين، كانا يعملان بشركة مقاولات عامة، بمنطقة «المدام» 50 كيلومتر عن مركز الشارقة، عثر عليهما مقتولين بعدة طعنات بسكين يسبحان في بركة من الدماء.
و أحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة بالشارقة، والتي أمرت بدورها بنقل الجثتين إلى مختبر الطب الشرعي بالشارقة لتحديد أسباب الوفاة.
وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة المدام صباح الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، يفيد بوجود جثتين تعودان لشخصين من الجنسية السودانية يعملان بإحدى شركات الإنشاءات بالمنطقة.
وعلى الفور انتقل فريق من التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع الجريمة للتحقيق في ملابسات الحادث.
وبحسب صحيفة السودان، تبين من محضر الاستدلالات، أن الطعن كان متبادلاً بين الشخصين، نتيجة خلافات نشبت بينهما، ونتج عنه وفاتهما. «وفق بيان الشرطة».
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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