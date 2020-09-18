جوبا: السُّعودية أدوارها مُتعاظمة في سلام السُّودان وأستقرار المنطقة

أشاد المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس الوساطة في مُفاوضات السلام بين الأطراف السودانية توت قلواك، بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق السلام في السودان وأدوارها المُتعاظمة في دعم الاستقرار بالمنطقة ومبادراتها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

Advertisements

والتقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي السودان وجنوب السودان، علي بن حسن جعفر، بالمستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، الذي سلّم السفير دعوة لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام المُزمع يوم (٣) أكتوبر المُقبل في مدينة جوبا، بحسب بيان صادر من السفارة.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة السوداني، أن المملكة أسهمت في دعم اتفاق السلام بالسودان عبر مُشاركتها في كل المراحل التحضيرية، وصولاً للتوقيع بالأحرف الأولى مؤخراً، فضلاً عن دورها الكبير في استضافتها لاجتماع مجموعة أصدقاء السودان لدعم الاستقرار والسلام في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)