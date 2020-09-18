رجل يقتل امرأة بضربة عصا بدار السلام

تلقت شرطة دار السلام بأمبدة جنوب بلاغاً مفاده مقتل امرأة بضربة عصا سددها لها أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاتها.

قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث ونقل الجثمان إلى مشرحة أم درمان، حيث أجرى الطبيب الشرعي جمال يوسف عملية تشريح للجثمان وتحديد أسباب الوفاة، وقد ألقت الشرطة القبض على المتهم، ومن خلال التحريات اتضح بأن القتيلة حضرت من إحدى الولايات قبل ثلاثة أعوام، وكانت على معرفة بالمتهم الذي دخل معها في نقاش حاد قام على إثره بتسديد ضربة لها في الرأس مما أدى إلى وفاتها.

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وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ في مواجهة الرجل المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)