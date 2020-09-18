اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاب يلقي مصرعه بطلقة مسدس

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

في حادثة مؤسفة لقى شاب في الثلاثين من العمر مصرعه وذلك على إثر قيام أحد المواطنين بمنطقة الحصاحيصا بنظافة مسدس لتخرج منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت الشاب في مقتل.

 

Advertisements

وتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحويل الجثمان للكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة،  وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم ورفع المسدس معروضات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يلقي مصرعه بطلقة مسدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا