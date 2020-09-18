في حادثة مؤسفة لقى شاب في الثلاثين من العمر مصرعه وذلك على إثر قيام أحد المواطنين بمنطقة الحصاحيصا بنظافة مسدس لتخرج منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت الشاب في مقتل.
وتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحويل الجثمان للكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة، وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم ورفع المسدس معروضات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يلقي مصرعه بطلقة مسدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.