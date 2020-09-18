شاب يلقي مصرعه بطلقة مسدس

في حادثة مؤسفة لقى شاب في الثلاثين من العمر مصرعه وذلك على إثر قيام أحد المواطنين بمنطقة الحصاحيصا بنظافة مسدس لتخرج منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت الشاب في مقتل.

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وتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحويل الجثمان للكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة، وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم ورفع المسدس معروضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)