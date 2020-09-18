امرأة تقتل جارتها بطعنات سكين

أبلغ شرطة أمبدة جنوب طالب يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، أفاد في بلاغه أن المتهمة (..) قامت بطعن جارتها عدة طعنات بالسكين مما أدى لوفاتها وذلك على إثر نقاش دار بينهما.
وبإخطار الشرطة، تحركت عربة مسرح الحادث، التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل الجثمان إلى مشرحة أم درمان، حيث قام الطبيب الشرعي جمال يوسف بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة.
وبحسب صحيفة الدار، تم تسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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