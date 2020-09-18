قناة أمريكية تشتري مقطع فيديو لـ”فنان شاب” بــ(اليورو)

قناة أمريكية دفعت لفنان شاب مبلغ (٣٥٠) يورو، مقابل نشر فيديو يظهر فيه الفنان الصاعد الشفيع حسن، وهو يتعرض للضرب على وجهه من خفاش أو ما يعرف با”الوطواط” وذلك أثناء إحياء حفل غنائي الأمر الذي جعله يدخل في نوبة “ضحك” تمنعه الغناء. وجد مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل، نشر الفنان الصاعد الشفيع حسن، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” الذي يتابعها أكثر من مليون شخص، قائلاً : (ربنا لو جعل ليك رزق بجيك من حيث لا تحتسب والحمد لله والنبة البيضاء زاملة سيده).

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وأضاف ساخراً، “أثناء دردشتي في الواتساب رسل لي رقم أمريكي وكانت الرسالة بالانجليزي والموضوع كان بخص فيديو الخفاش، المهم فهمته من خلاصة الموضوع انها قناة امريكية اسمه (m TV) عندهم برنامج اسمو لحظات محرجه وعايزين الفيديو بتاع الخفاش يعرضوا عندهم وعايزين يشتروا الفيديو وبكل صراحة انا كنت ماخد الموضوع بستهتار شديد، وقام أحد أقربائي في بريطانيا بالتواصل معهم، لأنه اخوكم انجليزيته ضعيفة هههه، وأكد لي بأنهم يريدون شراء الفيديو لعرضه”.

وكتعليق على الحادثة قال الفنان الشفيع حسن بحسب صحيفة السوداني، إن الحفل كان في مزرعة بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم، مضيفاً أنه تفاجأ بشيء أسود كبير يضربه على وجهه ولم يهتم به وواصل الغناء، مضيفاً قائلاً (الخفاش ضربني كتير لمن شعرت بالخجل من الجمهور، ودخلت في نوبة ضحك ولم استطع مواصلة الغناء).

وأضاف قائلاً إن قناة (أم تي في) الأمريكية طلبت منه شراء الفيديو وعرضة في برنامج (لحظات محرجة)، مضيفاً أنه تم شراء الفيديو بمبلغ مبلغ (٣٥٠) يورو.

وأشار الشفيع أنه تبرع منه بمبلغ لمتضرري السيول والأمطار لا سيما وأنه (رزق جاء من الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)