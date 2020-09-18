عاجل.. الأمم المتحدة: أكثر من 730 ألف شخص في السودان تأثروا بالفيضانات

الجمعة 18 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان "أوتشا"، أن السودان يواصل مواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المتضررين بشكل خطير تجاوز 730 ألفا.

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وذكر مكتب "أوتشا" في السودان، في تقرير، اليوم الجمعة- أن الفيضانات والسيول في السودان، تضرر منها أو دمرت أكثر من 146 ألف منزل، مما أجبر الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى الأقارب أو في المباني العامة، بما في ذلك المدارس.

وأضاف التقرير، أن الجهات الإنسانية الفاعلة قامت بتوسيع نطاق عملياتها، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة، حيث تم الوصول إلى ما لا يقل عن 320 ألف شخص بالمساعدات الضرورية، بما في ذلك المأوى والمياه النظيفة والخدمات الصحية.

وأوضح أن آلاف الأشخاص لا يزالون بحاجة إلى مساعدة حيوية، فضلا عن أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل، حيث تم تمويل 44 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة للسودان.