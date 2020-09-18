في “أسوأ أزمة منذ عقود”.. الأمم المتحدة: 730 ألفاً تضرروا “بشكل خطير” جراء فيضان السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن 730 ألف شخص تضرروا من فيضانات السودان بشكل خطير، في أسوأ أزمة منذ عقود.

جاء ذلك في بيان، صادر عن مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، تناول أوضاع السودان في ظل الفيضانات المستمرة منذ بدء موسم الأمطار الخريفية، في يونيو الماضي.

وأوضح البيان، أنه “فقد أكثر من 100 شخص حياتهم، وتجاوز عدد المتضررين بشكل خطير 730 ألفا حتى 16 سبتمبر الجاري”.

وأضاف: “تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أسابيع في حدوث وفيات ونزوح وتدمير هائل للبنية التحتية الرئيسية، وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار إلى أن “الجهات الفاعلة الإنسانية قامت بتوسيع نطاق عملياتها دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة، وتم الوصول إلى ما لا يقل عن 320 ألف شخص بالمساعدات الضرورية، بما في ذلك المأوى والمياه النظيفة والخدمات الصحية”.

وتواصل دول عدة، أبرزها تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

Advertisements

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن عدد ضحايا الفيضانات، بلغ 118 متوفاً، و54 مصاباً، دون زيادة عن إحصائيات الأربعاء.

وأوضحت الداخلية، في بيان بحسب (الأناضول)، أن “78 شخصاً توفوا غرقاً، و32 جراء انهيار منازل، و8 بسبب الصعق الكهربائي”.

وذكرت أن عدد المنازل المتضررة، بلغ 97 ألفاً و62 منزلاً، بينها 40 ألفاً و236 انهيار كلي، و57 ألفاً و826 انهيار جزئي، فيما تضرر 97 ألفا و791 فدان زراعي، و396 متجراً ومخزناً، و224 من المرافق، ونفوق 5 آلاف و950 رأساً من الماشية.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة 3 شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها “منطقة كوارث طبيعية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)