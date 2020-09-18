الخرطوم تنفّذ ترتيبات جديدة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز

شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ الترتيبات الجديدة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز عبر اللجنة التي كونها الوالي لهذا الغرض. وقال الأمين العام لحكومة الولاية عبد المنعم عمر أحمد فضل الله، إنه تم تشكيل لجنة من لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات ومباحث التموين لتنظيم عمليات تعبئة وتوزيع الغازم وضمان وصوله للمستهلك والمخابز، وستعمل مراكز التوزيع تحت إمرة هذه اللجنة وفقاً لاستمارة مختومة من لجان الخدمات والتغيير التي مكنتها الولاية للقيام بدورها على أكمل وجه، وسيكون لها مقر دائم بمصفاة الجيلي. Advertisements وأعلن عبد المنعم بحسب صحيفة الصيحة، إلغاء أفضلية التعبئة والتوزيع لشركة صاعين المملوكة للعاملين بشركة النيل، وسيتم تطبيق العدالة وستكون التعبئة حسب زمن وصول الجهة الموزعة لمقر المصفاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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