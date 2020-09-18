الغرامة لمتهمين في قضية (4) أطنان أسماك فاسد بالفاشر

أصدرت محكمة جنايات الفاشر بولاية شمال دارفور، حكماً على اثنين من المتهمين في البلاغ المفتوح بتاريخ 22 يوليو الماضي من قبل محلية الفاشر والمتعلق بكميات أسماك فاسدة ضبطت بإحدى الثلاجات بالمدينة قدرت بحوالي أربعة أطنان. وقضت المحكمة بالغرامة لكل متهم بمبلغ (150) ألف جنيه وذلك تحت المادة (2/4) من قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973م المتعلق بحظر تداول الطعام الفاسد. Advertisements وأوضح مدير قسم رقابة الأطعمة بالمحلية الصادق أحمد محمد حسين بحسب صحيفة الصيحة، مواصلة القسم للحملات التفتيشية وتلقيى البلاغات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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