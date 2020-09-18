لجنة وزارية لمعالجة سكن معسكرات النازحين بأمبدة

قال عضو لجنة الإعلام والاتصال بمقاومة أمبدة الأستاذ محمد إسماعيل ميرغني أن وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم شكلت لجنة وزارية بالقرار رقم ٢٠٢٠/٨وبرئاسة الأستاذ عمر علي اسماعيل مهمتها معالجة وتخطيط معسكرات النازحين بأمبدة.

واضاف إسماعيل في تصريح بحسب (سونا)، أن المعالجات ستشمل كل من معسكرات السلام نيفاشا و معسكر ود البشير معسكر جون مديد.

وأوضح إسماعيل بأن اللجنة قد أكملت الترتيبات اللازمة وستبدأ في إجراء المقابلات وفق جدول زمني ابتداء من يوم الأحد الموافق 20-9-2020 وستشمل المقابلات القري والمناطق الآتية السريحة الصالحين، السريحة شمال مربع ٤٢ السلام بالإضافة إلى الحارة ٥٢ أمبدة و الحارة ٥٢ الصالحين أم درمان و السريحة الصالحين.

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و ناشد إسماعيل المواطنين في المناطق المذكرة بضرورة تهئية الأجواء المناسبة ومساعدات اللجنة في القيام بمهامها في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن معالجة معسكرات النازحين والسكن العشوائي كان ضمن مطالب اعتصام محلية ام بدة التي وجدت استجابة من قبل والي ولاية الخرطوم الاستاذ ايمن نمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)