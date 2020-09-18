قائمة أغنى 15 شخصاً في أفريقيا.. بينهم 7 عرب

حقق أغنى 15 شخصاً في أفريقيا ثرواتهم من خلال الاستثمار في صناعات مثل الماس والنفط وتجارة التجزئة، ويبلغ إجمالي صافي ثروتهم مجتمعة 73.3 مليار دولار، وفقاً لمصادر عن مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات.

وبحسب صحيفة السوداني، يعتبر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الذي تبلغ ثروته 2.2 مليار دولار، أول أفريقي يظهر على قائمة فوربس لمليارديرات العالم في عام 2008.

ويتصدر القائمة النيجيري اليكو دانغوت، 63 عاماً، وتبلغ ثروته 13.5 مليار دولار، فهو يمتلك أكبر تكتل صناعي في غرب أفريقيا، ويحتل المركز الثاني مواطنه مايك أدينوغا، 67 عاماً، وتقدر ثروته 7.7 مليار دولار، وهو رئيس رئيس شركة Globacom، ثاني أكبر شركة اتصالات في أفريقيا.

ويسيطر العرب على القائمة، حيث تتواجد فيها 7 شخصيات عربية من مصر والجزائر والمغرب، فيحتل المركز الثالث في القائمة، الجزائري يسعد ربراب، 76 عاماً، وتبلغ ثروته 7.5 مليار دولار، وهو صاحب مجموعة “سيفيتال” التي تضم مجموعة من العلامات التجارية، كما يمتلك أحد أكبر معامل تكرير السكر في العالم.

بينما يحتل المصري ناصف ساويرس، 59 سنة، المركز السادس في القائمة، وتبلغ ثروته 5.6 مليار دولار، فهو ابن الملياردير المصري أنسي ساويريس، ويمتلك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط، ونحو 6% من أسهم شركة أديداس.

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يليه في القائمة شقيقه نجيب ساويريس، 66 عاماً، تٌقدر ثروته بـ5.34 مليار دولار، ويمتلك حصصاً كبيرة بأكبر مناجم الذهب في العالم.

ويأتي في المركز الثامن، المغربي عزيز أخنوش، 59 عاماً، وتبلغ ثروته 3.5 مليار دولار، وهو رئيس شركة أكوا التي تمتلك حصصاً في أكبر شركات الغاز والنفط في العالم.

بينما جاء المصري محمد منصور، 72 عاماً، في المركز التاسع، وتبلغ ثروته 3.3 مليار دولار، وهو صاحب مجموعة منصور أكبر موردي السيارات في مصر، يليه شقيقه ياسين منصور، في المركز الـ13، وتقدر ثروته بـ2.3 مليار دولار، وفي المركز الـ15 شقيقهما، يوسف منصور، بثروة تبلغ 1.9 مليار دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)