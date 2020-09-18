عاجل.. مباحث التعدين والشرطة الأمنية والدعم السريع تضبط مصنعاً لاستخلاص وصناعة الذهب بكافوري

قوة مشتركة من مباحث التعدين والشرطة الأمنية وقوات الدعم السريع تضبط مصنعاً كاملاً لاستخلاص وصناعة الذهب داخل شقة بعمارة في كافوري وتضبط متهمين بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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