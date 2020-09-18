سحب رعدية وأمطار اليوم “الجمعة” بعدد “10” ولايات… تعرف عليها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر – ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (جنوب وغرب كردفان، القضارف، سنار، دارفور الكبرى والنيل الأزرق) خلال اليوم “الجمعة” حتى صباح غد السبت.

وبحسب صحيفة السوداني، حذّرت الهيئة، مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)