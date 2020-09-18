قاضي محكمة الإرهاب يستلم حاوية مخدرات الترامادول بالجمارك

استلم قاضي محكمة الإرهاب صباح أمس، حاوية المخدرات التي ضبطتها سلطات الجمارك، بحضور كل من العميد شرطة طارق عبد الحميد محمد المهدي مدير جمارك الحاوليات سوبا، والعميد حقوقي مروان حسين محمد بشير دائرة المخالفات، والعميد شرطة هشام محمد الحسن مكافحة التهريب، ورئيس الشرطة القضائية بالخرطوم شمال، والعقيد شرطة جميلة إبراهيم محمد مدير فرع المخدرات بالمعمل الجمركي، وممثل نيابة الجمارك مولانا د. مصطفى أحمد الحاج، وممثل نيابة مكافحة المخدرات والجهات المختصة.

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وبحسب صحيفة الدار، تمت استلام الحاوية بزيارة ميدانية لإدارة جمارك الحاويات سوبا، من اللجنة المكلفة باستلام الحاوية من الجمارك إلى المحكمة، (حاوية المخدرات) المضبوطة بالميناء الجاف، جمارك ودمدني العام 2018، والتي تحتوي على عدد (9.920.000) تسعة مليون وتسعمائة وعشرون ألف حبة، مثمنين الجهود المبذولة من هيئة الجمارك في مكافحة المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)