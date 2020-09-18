الأمة القومي: السعودية تعتبر الأقرب للسودان

أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، أن السعودية تعتبر الأقرب للسودان على الدوام، وأشاد بوقفة المملكة مع السودان في مختلف الأصعدة والمحافل، ونوه إلى أزلية وخصوصية العلاقات.

وقال برمة لدى لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، علي بن حسن جعفر بدار الحزب مساء الأربعاء بحسب صحيفة الصيحة، بحضور عدد من قيادات الحزب، إن علاقات السودان والمملكة مميزة في مختلف المجالات وربطهم معاً العقيدة والجوار، ولفت إلى أن البحر الأحمر صار جسراً للعلاقات الأخوية الثابتة، وأكد أن الشعب السوداني وحزب الأمة وعضويته على وجه الخصوص يكنون للمملكة شعوراً طيباً، وأشاد بدور سفارة خادم الحرمين بالخرطوم ومبادرتها الرسمية والشعبية.

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من جانبه جدد علي بن حسن جعفر حرص المملكة على دعم استقرار السودان في كافة المناحي، وأكد مباركة المملكة لخطوات السلام وسعيها لتحقيقه، وثمن دور حزب الأمة في العمل الوطني، وأشار إلى أن المملكة على مستوى القيادة وجهت بالوقوف مع الشعب السوداني حتى يتجاوز آثار الجائحة والفيضانات، وأكد استمرار العمل لتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)