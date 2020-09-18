حماية المستهلك: شعار “الغالي متروك” لا زال سارياً وصالحاً

قالت جمعية حماية المستهلك، إن شعار “الغالي متروك” لا زال سارياً وصالحاً.

وأوضحت في اليوم الوطني لحماية المستهلك الجمعة، أن المستهلك السوداني لا يزال يعاني كثيراً من فوضى الأسعار وغياب الرقابة الحكومية عن الأسواق.

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وأضافت الجمعية بحسب صحيفة السوداني: “نرجو صادقين أن يكون هذا العام هو الأخير فى معاناة المستهلكين مع الأسعار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)