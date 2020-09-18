والي النيل الأزرق يوجه ببناء استراتيجية الولاية على برامج السلام

وجه الأستاذ عبد الرحمن نور الدائم محمد توم والي ولاية النيل الأزرق، ببناء استراتيجية الولاية علي برامج ومشروعات السلام. جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بالدمازين الدكتورة إحساس محمد احمد المدني أمين التخطيط الاستراتيجي بالولاية.
وقالت د. إحساس بحسب (سونا)، ان الولاية مقبلة على السلام والذي من بين اولوياته وتحدياته عودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم التي في حاجة إلى إعادة بناء واعمار وتوفير الخدمات.
واضافت أن الأمن والسلام والاستقرار اسباب مهمة ستسهم في تحقيق طفرة كبري بنقل الولاية الي التركيز والاهتمام ببرامج التنمية وفتح باب الاستثمارات وفق استراتيجية الولاية المستمدة من الاستراتيجية القومية.
ودعت المؤسسات إلى أهمية بناء استراتيجياتها وبرامجها وانشطتها علي الواقعية والمصداقية التي ستدفع بالولاية الي مصاف الولايات المتقدمة في مجالات الإنتاج وجذب المستثمرين والإسهام بقوة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع قيمة الصادر وتوفير عملة صعبة للبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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