غرق امرأة إثر سقوط عربة بالمناقل

تمكنت قوات شرطة الدفاع المدني محلية المناقل، من انتشال جثة امرأة، وذلك عقب سقوط عربة بوكس من كبري ود الأمين إلى المجرى الرئيسي. Advertisements وطبقاً لتغريدة على حساب وزارة الداخلية السودانية أمس، نتج عن الحادث وفاة امرأة ونجاة (7) ركاب، وبحسب صحيفة الصيحة، تم اخراج العربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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