تحديد الأربعاء المقبل موعداً لمحاكمة عبد الله البشير

فرغت هيئة الاتهام والدفاع في محاكمة شقيق الرئيس المعزول، عبد الله البشير، وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة، من مناقشة المتحري ابقراط عبد الله وذلك بمحكمة الاراضي بالديم. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، حدد القاضي الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد الجلسة القادمة لمناقشة المتحري بواسطة قاضي المحكمة وسماع الشاكي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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