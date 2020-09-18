تشكيل لجنة تحقيق حول تصفية أحد كوادر حركة عبد الواحد

وجهت قيادة حركة جيش تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور”، بتشكيل لجان تحقيق حول كافة المزاعم والاتهامات الموجهة حول ما تم تداوله عن تصفية أحد كوادر الحركة فيصل آدم علي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير في تصريح بحسب صحيفة السوداني: قيادة الحركة وجهت بتشكيل لجان تحقيق حول كافة المزاعم والاتهامات.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في وقتٍ سابق تسجيلات صوتية وصور تُشير بحسب ناشريها إلى مقتل فيصل آدم علي. ويعد فيصل أحد كوادر حركة جيش تحرير السودان والرئيس الأسبق لرابطة أبناء دارفور بالجامعات والمعاهد العليا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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