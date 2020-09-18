العثور على جثة طفلة بعد اختفائها داخل بئر الجيران

شهدت منطقة أمبدة بمحلية أم درمان حادثة الطفلة آمنة عبد الكريم ذات الثلاثة أعوام ونصف العام من عمرها وبعد اختفائها من منزلهم في الثامنة من صباح يوم الحادث 8/9/2020 وبعد مرور ساعة بدت الأم في البحث عن ابنتها في كل مكان في الحي بدون جدوى وتم تبليغ وحدة حماية الأسرة والطفل بذلك.

وتواصل البحث عن الطفلة حتى منتصف نهار اليوم التالي، وخلال البحث حول بيت الجيران وهو جزء من منزل الأسرة يسكن به مجموعة من (العزابة)، وبالبحث في دورة المياه، تقرر تبليغ الدفاع المدني لمعاينة الدورة، وبعد حضور الدفاع المدني وفحصهم الموقع تم تبليغ الشرطة على الفور حيث تم استخراج جثمان الطفلة من داخل الحمام، وتحويلها للمشرحة وتم التعرف عليها من قبل أهلها وسط ذهول الجميع.

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قامت الشرطة بحسب صحيفة الدار، بالتحفظ على عدد من الأشخاص يشتبه بهم، وفتحت بلاغات تحت المادة 51 الوفاة في طروف غامضة، بقسم شرطة اليرموك، ويواصل المتحري تحرياته تحت اشراف العميد شرطة عبد الله عبد الرحمن مدير شرطة محلية أمبدة، لحين استلام تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة وتقرير المعامل الجنائية لتحديد أسباب الوفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)