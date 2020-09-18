مجلس الوزراء: تبديل العملة مسؤولية “البنك المركزي”

أوضح مجلس الوزراء، أن قرار تبديل العملة مسؤولية بنك السودان المركزي، باعتباره الجهة الفنية التي تُحدد مثل هذه الإجراءات بحسب صحيفة المواكب. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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