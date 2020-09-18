أصدر المهندس مستشار “سر الختم بابكر الطيب” مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، يوم الخميس، قراراً بتكليف المهندس “سعد أحمد محمد” بوظيفة مديراً مكلفاً لشركة مطار الخرطوم الدولي خلفاً للسيد “عصام الدين احمد محمد” بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين مدير عام لشركة مطار الخرطوم الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.