مواطنو الخرطوم يُفاجأون بتوقيفهم مساء الخميس لـ(مخالفة حظر كورونا)

تفاجأ المئات من مواطني ولاية الخرطوم بتوقيفهم مساء أمس الخميس، وحجز سياراتهم بواسطة السلطات الأمنية نتيجة عدم حمل تصاريح مرور.

وقال أحد أصحاب السيارات لمصادر “كنت في مدينة بحري قبل قليل، طالعت بفيسبوك وجود ارتكاز بكوبري المك نمر، لم أصدق ذلك ظناً مني أن الحظر قد تم الإعلان عن رفعه “الأربعاء”، وفوجئت عند عبوري بتوقيفي لعدم حمل تصريح مرور”.

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وبحسب صحيفة السوداني، أربك إعلان اللجنة العليا للطوارىء الصحية يوم الأربعاء رفع الحظر الذي فرضته بسبب كورونا، عدداً من المواطنين في الخرطوم ليفاجأوا مساء يوم الخميس بتوقيفهم ببعض النقاط لمخالفة الحظر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)