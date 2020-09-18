البنك المركزي يعلن تعديل ضوابط النقد الأجنبي

ألغى بنك السودان المركزي شرط إيداع ضمان عيني من الذهب المصفى يعادل (%10) من الكمية المراد تصديرها.

وأصدر البنك المركزي منشوراً عدل فيه بعض السياسات الخاصة بضوابط النقد الأجنبي. وسمح المنشور باستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير، عدا الدفع المقدم، وتضم الإعتمادات المستندية (إطلاع)، الاعتمادات المستندية (آجلة)، والدفع ضد المستندات، والمستندات مقابل القبول.

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وأشار المنشور بحسب صحيفة الصيحة، إلى الأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج لصناعة الأدوية، ومدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجائر، ومعدات وأنظمة شبكات الاتصالات، إلى قائمة السلع الضرورية المسموح لها بالاستيراد عبر حصائل الذهب والسلع الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)