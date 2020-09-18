أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * إضافة مدخلات التبغ والسجائر للسلع الاستراتيجية * مجلس الوزراء ينفي موافقة حمدوك على قرار تبديل العملة * توقف المخابز بالأبيض بسبب ارتفاع سعر الدقيق * جهاز الاتصالات يكشف حيثيات قرار قطع الإنترنت * مجلس الوزراء: قضية كسلا ليست من أولويات الحكومة الآن * الصحة تحذّر من خطر أضرار الفيضان صحيفة المواكب: * (الثورية): ندعم توازن الشراكة لعبور الفترة الانتقالية Advertisements * البنك المركزي يُعلن تعديل ضوابط النقد الأجنبي * عرمان: جئنا نحمل السلام والاستقرار لشعبنا صحيفة الدار: * إختفاء الطفلة آمنة والعثور عليها جثة داخل بئر الجيران * وزير التربية والتعليم يوضح أسباب قطع خدمة الإنترنت * قاضي محكمة الإرهاب يستلم حاوية مخدرات الترامادول بالجمارك * (الدار) ترصد جلوس نزلاء سجن كوبر لامتحان الشهادة ومن بينهم ثلاثة من محكومي الإعدام * وزارة التربية تكشف محاولة تسريب امتحانات الشهادة السودانية عبر الموبايل بكسلا * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان اللغة العربية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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