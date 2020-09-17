مريم الصادق : ازالة السودان من قائمة الارهاب ليس (مساومة)

قالت الدكتورة مريم الصادق ممثلة حزب الامة القومي ان تحقيق السلم بدا يوم ان تمكنت قوي الثورة من اقاط النظام السابق و قالت لا يجب ان يكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب موضع مساومة مع قضايا اخري
وقالت انه لن يكون هناك اشفاق او امكانية انحراف للثورة مع وجود الثوار الذين يحفظوا الثورة فتية وهم يحرسون السلام ولابد من العمل علي حراسته وتوسعته
واشارت دكتورة مريم وفق ( سونا ) في المؤتمر الصحفي الاول لوفد مقدمة الجبهة الثورية انه لا ينبغي انكار دور المكون العسكري في نجاح الثورة وانه احد اضلعها الاساسية ورغم تناوش الاطراف حول هذا الامر و قالت ان حزبها دعا لمؤتمر جامع يتم فيه معالجة هذه القضايا و التاسيس للفترة الانتقالية
وثمنت مريم الصادق دور دولة جنوب السودان في صنع السلام بالبلاد و كذلك دور المجتمع الدولي في تحقيق السلام بالسودان و مؤازرته للثورة
ودعت مريم الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لانه استحقاق سوداني وان لايكون عرضة للابتزاز مع قضايا اخرى
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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