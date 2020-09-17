سفير السودان في الولايات المتحدة يقدم أوراق اعتماده رسميا للرئيس ترامب

سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي يقدم أوراق اعتماده رسميا للرئيس دونالد ترامب ليصبح اول سفير سوداني في واشنطن منذ 23 عاما وفق صحيفة السوداني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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