عرمان: جئنا نحمل “السلام” ويجب إقامة علاقة قوية مع جنوب السودان

قال رئيس وفد الجبهة الثورية ياسر عرمان، إن الوفد المكون من 36 شخصاً الذي وصل للخرطوم سيقوم بزيارة المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول.
واعلن في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الخميس، استعداد أعضاء الوفد للعمل ضمن أي فريق للمساعدة وإغاثة المنكوبين،
وأضاف: “جئنا الى الخرطوم نحمل السلام لبلدنا ولشعبنا وحسن الجوار والعلاقات الاستراتيجية مع دولة جنوب السودان”، لافتاً إلى السعي لإقامة علاقة أفضل، ويجب أن نعيد الصلات القوية مع جنوب السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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