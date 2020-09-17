السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء ينفي موافقة حمدوك على تبديل العملة

نفى السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الوزراء البراق النذير الوراق، ما تم تداوله ببعض الصحف والمواقع والوسائط، عن خبر يفيد بموافقة رئيس الوزراء على تبديل العملة،

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وأكد البراق وفق صحيفة السوداني أن قرار تبديل العملة مسألة فنية بحتة وفي ظل دولة المؤسسات، وأن البنك المركزي هو الجهة المعنية بتقدير الموقف وكيفية التعامل معه،

وأضاف البراق أن مثل هذه القضايا لا يتم التعامل معها كقرارات فوقية، بل عبر الأسس العلمية والاقتصادية والتخطيط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)