وزيرة المالية: أولويات الحكومة الانتقالية الصحة والتعليم والتنمية

قدمت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة كلمة خلال الاجتماع الوزاري السنوي للدول الأقل نمواً بمشاركة 32 دولة والذي انعقد على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

واستعرضت الدكتورة هبة في كلمتها وفق ( سونا) أولويات الحكومة الانتقالية تجاه الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تركيز الحكومة على التنمية الريفية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة،

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إضافةً للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة في ظل جائحة الكورونا والفيضانات التي تعد الاسواء من نوعها منذ أكثر من قرن. وأكدت الوزيرة على أن تحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء السودان ووقف الحروب التي عطلت طريق البلاد نحو التنمية يعتبر على رأس جدول أعمال الحكومة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)