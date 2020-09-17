توجيهات من حمدوك لوالي القضارف

وجه رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي د.عبدالله حمدوك والى القضارف د. سليمان علي محمد موسى بالاهتمام بقضايا التعايش السلمي والسلام الاجتماعي واكد حمدوك دعمه لجهود إنجاح الموسم الزراعي بالولاية وقال الوالي بحسب ( سونا) انه اطلع رئيس مجلس الوزراء على الأوضاع بالولاية بالتركيز على قضايا الأمن والاستقرار وجهود حكومة الولاية لمعالجة التحديات الأمنية في الشريط الحدودي، واشار إلى التطرق لقضايا معاش الناس لافتاً إلى أن حكومة الولاية وفرت مبلغ 2 مليون جنيه كدعم لتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين بجانب دعم السلع الضرورية . Advertisements واوضح والوالي ان اللقاء بحث جهود إنجاح المؤسم الزراعي بالولاية وموقف توفير المدخلات الزراعية مبينا أنه اطلع رئيس مجلس الوزراء على معوقات مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الخاصة بالتمويل إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بمخاطبة الصناديق الممولة لمشروع مياه القضارف. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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