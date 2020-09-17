الخرطوم تستقبل وفد مقدمة (الثورية) بالفرح و الدموع

إستقبل بروفسيور سليمان الدبليو رئيس المفوضية القومية للسلام و برفقة نصرالدين مفرح ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بمطار الخرطوم الخميس وفد مقدمة الجبهة الثورية بقيادة ياسر عرمان وذلك للتبشير بقرب إحلال السلام الشامل والدائم بالبلاد. وقال بروفيسور الدبيلو لدي مخاطبته الحشود التي إستقبلت الوفد أن وصول وفد مقدمة الجبهة الثورية للبلاد يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة السلام والإستقرار في السودان وأشار رئيس المفوضية بحسب صفحة مجلس السيادة بالفيس بوك إلى أن السودان وعلى مدى ثلاثين عاما ظل يعاني من الظلم والتهميش مبيناََ أن المناخ بات مواتياََ لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وأضاف الدبيلو أن الجهود ستتواصل تجاه تعزيز مسيرة السلام والأمن والإستقرار في البلاد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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