سهير عبدالرحيم تكتب: سقطوا في امتحان الشهادة (2)

هل يستقيم أن تقوم الهيئة القومية للكهرباء بقطع الكهرباء عن مراكز امتحانات الشهادة السودانية في الفترة الصباحية وأثناء الامتحان؟!

ليس ذلك فحسب، بل تمتد القطوعات إلى نصف ساعة كاملة، كما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة السودانية، حيث تم قطع التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة خلال امتحان التربية الإسلامية!!

ما هي الرسالة التي يرغب مدير الكهرباء في توصيلها للطلاب وللأسر؟! هل يستعدي الشعب على الحكومة أكثر من ذلك؟ أم يرغب في إزهاق بقية صبر الطلاب؟ أم أنه لا يدري أن ارتفاع درجة الحرارة والتعرق يزيد درجة الضيق والتوتر لدى الطلاب؟! مدير الكهرباء.. صدقني لقد سقطت وسقطت إدارتك في امتحان الشهادة السودانية .

وفي محلية أمبدة تعرضت عضو مبادرة (وصلني) النشطة الهميمة هيفاء دياب إلى كسر في هاتفها، وذلك بسبب مزاحمة المواطنين لها في بصات الولاية المخصصة لنقل الطلاب فقط، والتي تقوم هيفاء فيها بمرافقة الطلاب إلى مراكز امتحاناتهم.

ليعلم المواطنون الذين يزاحمون الطلاب في تلك البصات أنهم سقطوا وبجدارة في اختبار المروءة والشهامة.

الدجاج الالكتروني الذي ينشط هذه الأيام في نشر شائعات كشف امتحانات الشهادة السودانية، وفبركة امتحانات قديمة باعتبارها امتحانات 2020م، عليهم أن يعلموا أن الأمر لا علاقة له بقحت أو الشيوعيين أو الجن الأحمر .

إنهم إنما يعبثون بمعنويات أبنائنا، ويسقطون في امتحان الوطنية وقبله يسقطون أخلاقياً.

جهاز المخابرات العامة أعلن في اجتماعات تأمين الامتحانات عن تبرعه بعدد من البصات لنقل الطلاب، ثم لم يتبرعوا بشيء لا بص ولا خلافه، وزد على ذلك هاتفهم خارج التغطية .

لقد سقطتم مجدداً في امتحان تحسين الصورة الذهنية.

السيد مدير عام قوات الشرطة نحتاج إلى (١٤٨) عسكرياً في الإشراف من داخل البصات التي ينقصها المشرفون والمخصصة لنقل الطلاب مجاناً.

خارج السور:

عزيزي سائق العربة وأنت في سكتك ماشي.. يا ريت توصِّل طالب معاك المدرسة.. الامتحان يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً.. يعني يا ريت توصل لينا الطالب الساعة السابعة والنصف يكون في المركز.

للمزيد من الاستفسار: 0912344267

رقم الحساب ببنك الخرطوم 1198132

وصِّلني عشان ألحق الامتحان.

Advertisements

صحيفة الانتباهة